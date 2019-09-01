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بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقديم خدماتها للرجال في مركز الجنينة بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير اليوم الأحد، وتستمر لمدة أسبوع.
وتفصيلاً، يأتي ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.
وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسِجل الأسرة، وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".
يُذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، وذلك من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن وجودهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 08:41 PM
في إطار تنفيذ مبادرة "موجودين" بالأماكن التي لا يوجد بها مكاتب
بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقديم خدماتها للرجال في مركز الجنينة بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير اليوم الأحد، وتستمر لمدة أسبوع.
وتفصيلاً، يأتي ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.
وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسِجل الأسرة، وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".
يُذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، وذلك من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن وجودهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.
، وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تبدأ خدماتها بـ"جنينة بيشة" لمدة أسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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