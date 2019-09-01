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انطلاق برامج الدورات القصيرة والدبلوم الثانوي الصناعي بالأفلاج

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محمد بن مسعود - الدمام - تستمر 4 أشهر.. ويتم فتح التسجيل والقبول في بداية كل فصل تدريبي

انطلقت اليوم فعاليات برامج المعهد الثانوي الصناعي بالأفلاج، متمثلة في برامج الدورات القصيرة للتخصصات المهنية: "ميكانيكا السيارات، والكهرباء الإنشائية، وتمديد شبكات الحاسب الآلي". كما انطلقت برامج مرحلة الدبلوم الثانوي الصناعي لخريجي الكفاءة المتوسطة في قسم الحاسب الآلي.

واستقبل المعهد المستجدين في قاعة البرامج، وتم إطلاعهم على اللوائح والتعليمات، وتوجيه كل متدرب للقسم الذي تقدم بالتسجيل فيه، وتمت الإجابة عن استفسارات المتقدمين من قبل مدربي وإدارة المعهد، والتشديد عليهم بأن برامج الدورات القصيرة تستمر لمدة أربعة أشهر فقط، ويتم فتح التسجيل والقبول في بداية كل فصل تدريبي.

انطلاق برامج الدورات القصيرة والدبلوم الثانوي الصناعي بالأفلاج

انطلاق برامج الدورات القصيرة والدبلوم الثانوي الصناعي بالأفلاج

انطلاق برامج الدورات القصيرة والدبلوم الثانوي الصناعي بالأفلاج

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01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 08:41 PM

تستمر 4 أشهر.. ويتم فتح التسجيل والقبول في بداية كل فصل تدريبي

انطلاق برامج الدورات القصيرة والدبلوم الثانوي الصناعي بالأفلاج
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

انطلقت اليوم فعاليات برامج المعهد الثانوي الصناعي بالأفلاج، متمثلة في برامج الدورات القصيرة للتخصصات المهنية: "ميكانيكا السيارات، والكهرباء الإنشائية، وتمديد شبكات الحاسب الآلي". كما انطلقت برامج مرحلة الدبلوم الثانوي الصناعي لخريجي الكفاءة المتوسطة في قسم الحاسب الآلي.

واستقبل المعهد المستجدين في قاعة البرامج، وتم إطلاعهم على اللوائح والتعليمات، وتوجيه كل متدرب للقسم الذي تقدم بالتسجيل فيه، وتمت الإجابة عن استفسارات المتقدمين من قبل مدربي وإدارة المعهد، والتشديد عليهم بأن برامج الدورات القصيرة تستمر لمدة أربعة أشهر فقط، ويتم فتح التسجيل والقبول في بداية كل فصل تدريبي.

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، انطلاق برامج الدورات القصيرة والدبلوم الثانوي الصناعي بالأفلاج ،
المصدر : الخليج 365

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