، من أول أكتوبر.. هذه الحقائب لن يتم قبولها بمطار البحرين الدولي ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن تطبيق قواعد جديدة للأمتعة لتجنب حدوث أية اختناقات أو أعطال

كشفت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطار، أنه سيتم تطبيق قواعد جديدة لقبول الأمتعة بالمطار اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2019 لتجنب حدوث أي اختناقات أو أعطال قد تعيق حركة نظام مناولة الأمتعة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، فتشمل الأغراض التي لن يتم قبولها بعد الآن الحقائب الدائرية وغير مسطحة الشكل والحقائب غير منتظمة الشكل المربوطة بحبل أو خيط أو شريط والحقائب ذات الأحزمة الطويلة أو السائبة والحقائب الملفوفة بدثار أو بطانية، أما الأغراض التي تتخطى أحجامها القياسات المعتادة مثل عربات الأطفال والدراجات الهوائية والكراسي المتحركة وحقائب الغولف، فسوف تظل مسموحًا بها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار البحرين الدولي، مايكل هوهينبرجر أن شركة مطار البحرين تحافظ على التزامها بتشغيل ميناء جوى رائد يتسم بالكفاءة والمرونة، كما تتفانى في ضمان سير العمل وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، ومن هذا المنطلق، تأتى هذه القواعد الجديدة لتدعم هذه الأهداف من خلال الحفاظ على سلامة نظام مناولة الأمتعة، كما ستساعد موظفي المطار على أداء المهام اليومية المنوطة بهم على نحو أكثر سهولة وفاعلية.