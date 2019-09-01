الذهب يستقر عند أعلى سعر تعرف على أسعار اليوم الأحد في محلات المشغولات بالمملكة

الذهب من أهم المعادن النفيسة التي تحرص الدول، والمؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم، والمستثمرين والمواطن العادي، على اقتنائها و فالذهب معدن أمن للاستثمار على المدى البعيد، وسنقدم لكم سعر الذهب في المملكة فالذهب منذ قدم التاريخ وهو يستخدم للحلى والتزين للنساء، وفي منطقتنا العربية تتفاخر به النساء ويقدم كهدية ثمينة في المناسبات السعيدة.

شهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تذبذب كبير في أسعاره، وارتفع بصورة كبيرة نتيجة عدة عوامل سنقدمها في داخل المقال، وسوف نقدم لكم الأسباب التي تتحكم في سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب في السوق السعودي اليوم الأحد

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار ذهب عيار 24 183 49 ذهب عيار22 168 44 ذهب عيار21 160 43 ذهب عيار18 137 37 ذهب عيار 14 107 29 ذهب عيار 12 92 25 ذهب عيار10 77 21 سعر الجنيه الذهب 1287 344 سعر أوقية الذهب 5720 1526 سعر كيلو الذهب 183903 49040

التوقعات لأسعار الذهب العالمية في الفترة القادمة

تشير التوقعات إلى أن الذهب سيرتفع في الفترة القادمة، إذا أستمر التصعيد والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على هذا المستوى، مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الأمر الذي سيجعل الطلب على الذهب يزداد، وبالتالي يرتفع سعره، ويعتبر المعدن النفيس في هذه الأوضاع هو الملاز الأمن للاستثمار، وأستبعد الخبراء الاقتصاديون اتجاه كبار المستثمرين إلى البيع في الفترة القادمة، ويعتبر أسعار الذهب الحالية هي الأعلى منذ عام 2011.

أسباب ارتفاع الذهب في الأسواق العالمية حالياً

من أهم أسباب ارتفاع الذهب حالياً هو تخفيض سعر الفائدة الأمريكية. التوترات بين إيران والدول الغربية وأمريكا بسبب ناقلات النفط في مضيق هرمز. التوترات والحرب التجارية بين أمريكا والصين مما جعل الذهب ملازاً أمناً للاستثمار. خفض قيمة اليوان الصيني مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار.

الذهب اليوم الأحد شهد ثبات في السعر مقارنتا بالأمس، ولم تتحرك الأسعار هبوطاً أو صعودا، ومع ذلك هناك تكالب من المستثمرين وكبار التجار على شراء الذهب، لعلمهم أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من الارتفاع.