أستقرار أسعار الذهب في السعودية تعرف على السعر اليوم الأحد 1/9/2019 في المملكة

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام عرب نيوز في المملكة العربية السعودية، يسعدنا التواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن أسعار المعدن الأصفر في المملكة، الذي يبحث عنه الكثيرين من المستثمرين الباحثين عن ملاز أمن للاستثمار، وكذلك المواطن العادي، فالذهب عند العرب له عدة أستخدامات من أهمها، الزينة عند النساء، والاستثمار الأمن، ويقدم كهدية قيمة تعبر عن قدر الذي يقدمها، ويقدم كهدية من العريس إلي عروسته كشبكة.

توجد عدة عوامل تؤثر في سعر الذهب، سنقدمها لكم داخل المقال وسوف نقدم لكم أيضاً التوقعات لسعر الذهب في الفترة القادمة، ونتمنى أن نوفق في تقديم معلومة صحيحة ودقيقة ترضي متابعينا الأعزاء في المملكة.

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد



الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار ذهب عيار 24 183 49 ذهب عيار 22 169 45 ذهب عيار 21 161 43 ذهب عيار 18 138 37 ذهب عيار 14 107 29 ذهب عيار 12 92 25 ذهب عيار 10 77 21 سعر الجنيه الذهب 1287 338 سعر أونصة الذهب 5720 1503 سعر كيلو الذهب 183903 49040

أهم الأسباب التي تحدد سعر الذهب

سعر الدولار يعتبر السبب الأول والأهم في تحديد سعر الذهب.

الدولار كلما ارتفع ينخفض سعر الذهب وكلما انخفض يرتفع سعر الذهب.

أسعار البترول العالمية تتحكم في سعر الذهب.

العرض والطلب يحدد سعر الذهب في الأسواق العالمية فكلما ذاد الطلب ارتفع السعر والعكس صحيح.

التوقعات لأسعار الذهب في الفترة القادمة

يتوقع المستثمرون في المعدن الأصفر مزيد من الارتفاعات في الفترة القادمة، نتيجة عدة أسباب، وهي زيادة الطلب على شراء الذهب نتيجة تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، ونتيجة التوتر القائم في منطقة الخليج العربي بسبب احتجاز إيران لناقلة النفط الانجليزية في مضيق هرمز، ونتيجة خفض سعر الفائدة الأمريكية في الفترة الماضية، كل هذه الأسباب تشير إلي صعود الذهب في الفترة القادمة.

شهد سوق الذهب اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية أستقرار في الأسعار، ولم يطرأ أي جديد في الأسعار مقارنتا بالأمس، ومع ذلك فكل التوقعات تشير إلي مزيد من الارتفاع في الفترة القادم،ة مما دعي كبار المستثمرين إلي شراء المعدن الأصفر.