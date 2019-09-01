المواصفات:علامة الجودة ستكون إلزامية على هذه المنتجات بعد عدة أيام

قالت #هيئة_المواصفات اليوم: إن #علامة_الجودة ستكون إلزامية على منتجات الأسمنت البورتلاندي والأسمنت الأبيض والخرسانة الجاهزة؛ اعتبارًا من 10 محرم 1441 هـ الموافق 9 سبتمبر 2019م. جاء ذلك في تذكير للمصنّعين والمورّدين؛ داعية للحصول على العلامة عبر التقديم: https://jeem1.saso.gov.sa. والخدمة التي تقدمها هيئة المواصفات، هي ترخيص يصدر منها لاستعمال علامة الجودة، التي تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال، يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة الفنية العامة ولإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية.

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