السعودية اليوم / أجواء من الترقب والحذر تسود جنوب لبنان بعد توقف القصف الإسرائيلي



بيروت 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام" أن أجواء من الترقب والحذر تسود المنطقة الحدودية اللبنانية في قضاء بنت جبيل، بعد توقف قصف القوات الإسرائيلي لخراج بلدات مارون الراس وعيترون ويارون .

وأوضحت الوكالة اللبنانية أن القصف لم يتعد خراج البلدات الثلاث، خلافاً لما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن قصف مدن وبلدات وقرى أخرى .

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19:46ت م

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