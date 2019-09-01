السعودية اليوم / مقتل جندي باكستاني بانفجار شمال غرب باكستان



إسلام آباد 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

لقي جندي باكستاني مصرعه وأصيب خمسة آخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في بلدة "سبين وام" بمنطقة وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور دورية أمنية بالقرب منها مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة خمسة آخرين.

وأضافت أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار وتم نقل المصابين إلى المستشفى ، ولم تعلن أي جهة مسؤوليها عن الحادث .

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19:38ت م

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