

الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

عقد فريق عمل الاتصالات المؤمنة بدول مجلس التعاون اجتماعه التاسع اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، بمشاركة وفود متخصصة بالاتصالات العسكرية من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، ووفد من قطاع الشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، ووفد من القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون.

وجرى خلال الاجتماع استكمال ما تم مناقشته في الاجتماعات السابقة ومتابعة المستجدات فيما يتعلق بالاتصالات العسكرية بين القوات المسلحة والسبل الكفيلة بتطويرها.

// انتهى //

18:45ت م

0230





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فريق عمل الاتصالات المؤمّنة بدول مجلس التعاون يعقد اجتماعه التاسع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.