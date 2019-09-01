

الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

ركزت الإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم على البداية الجادة، والتأكيد على الانضباط المدرسي.

وتعمل الإدارة بشكل مستمر على رصد مؤشرات الأداء من خلال نظام نور، وتفعيل قنوات متعددة لتبادل الخبرات المهنية و التخصصية على كافة المستويات، إضافة إلى دعم الممارسات الإشرافية و التعليمية الفاعلة و التجارب المميزة و نشر المناسب منها وفق التعليمات المنظمة مع تقديم الدعم المستمر للمدارس.

كما تعمل الإدارة على متابعة التحصيل الدراسي و تقديم الدعم المستمر للمدارس، ومتابعة تفعيل أدلة المعلم وكتب النشاط و حقائب المعلم و ذلك حسب ما يتطلبه كل تخصص، ويتم أيضآ تنفيذ الاختبارات التشخيصية للطلاب من قبل المعلمين و متابعة مستوى تقدمهم، وتنفيذ أساليب إشرافية فاعلة و متنوعة تستهدف تجويد عمليتي التعليم و التعلم.

وتتابع إدارة الإشراف التربوي كذلك مدى تحقق الانضباط المدرسي على مستوى إدارات التعليم خلال أيام العام الدراسي عموما، وبشكل خاص في الأسابيع المستهدفة ويكون ذلك بالزيارات الميدانية ومتابعة تنفيذ الإجراءات إلكترونياً عن طريق برنامج نور ، كما تقوم الإدارة بتقييم مستوى تنفيذ الإجراءات ومدى تحقيق الانضباط في المدارس التابعة لإدارات التعليم وفق المعايير المحددة لذلك .

وتؤكد الإدارة مع بداية العام الدراسي على ضرورة تسجيل الجدول المدرسي في نظام نور لجميع مدارس إدارات التعليم، و الاستمرار في تنفيذ مشروع الحقيبة المثالية و التركيز على التوعية و قياس الأوزان.

وحول نظام المقررات نوهت وزارة التعليم إلى تمكين الطلاب من التسجيل الإلكتروني للمواد في نظام نور، وتفعيل جميع أدوات التقويم الواردة في دليل نظام المقررات، و التأكيد على دور المعلم في الإرشاد الأكاديمي أثناء تسجيل المواد وخلال العام الدراسي.

// انتهى //

18:35ت م

0226





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رصد مؤشرات الأداء في إدارات التعليم مع بداية العام الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.