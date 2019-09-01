السعودية | وزير الخارجية يستقبل وزيرة الخارجية بمملكة السويد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:30 مساءً, 1 سبتمبر 2019 م المناطق - واس استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة، وزيرة خارجية مملكة السويد مارغو والستروم، التي تزور المملكة حاليا.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

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