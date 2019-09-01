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خالد بن أحمد: من أراد أن يفهم معنى النأي بالنفس فليشاهد التلفاز
متابعات الخليج 365 - الرياض
انتقد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الموقف اللبناني الرسمي من جرائم حزب الله الإرهابي والتي تسببت في اعتداء إسرائيل على قرية لبنانية بأكثر من 50 قذيفة.
وقال الوزير البحريني: اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي، ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها.
وتابع الوزير: من أراد أن يفهم معنى “النأي بالنفس” فليتفرج على التلفزيون، في إشارة منه إلى عمليات التدمير التي نتجت عن القصف الإسرائيلي للبنان اليوم.
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