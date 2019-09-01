2019-09-01

خالد بن أحمد: من أراد أن يفهم معنى النأي بالنفس فليشاهد التلفاز

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتقد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الموقف اللبناني الرسمي من جرائم حزب الله الإرهابي والتي تسببت في اعتداء إسرائيل على قرية لبنانية بأكثر من 50 قذيفة.

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وقال الوزير البحريني: اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي، ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها.

وتابع الوزير: من أراد أن يفهم معنى “النأي بالنفس” فليتفرج على التلفزيون، في إشارة منه إلى عمليات التدمير التي نتجت عن القصف الإسرائيلي للبنان اليوم.