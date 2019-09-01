- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم علم تركيا في منهج الرابع الابتدائي !! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
علم تركيا في منهج الرابع الابتدائي !!
متابعات الخليج 365 - الرياض
بالرغم من الحملة التي قامت بها المملكة لتطوير المناهج وإزالة ما بها من تشويه يخص الدولة العثمانية إلا أنه تم رصد بعض الثغرات.
في منهج اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي وفي أحد الدروس التي تتحدث عن الألوان ظهر علم تركيا ذي اللون الأحمر في جملة مقارنة بعلم المملكة.
ورصد الإعلامي والكاتب عبدالرحمن اللاحم هذا المشهد الذي وثقه وعلق عليه بالقول:” شدتني هذه الصورة في كتاب اللغة الإنجليزية لابنتي (رابع ابتدائي) ما شاء الله علم تركيا يرفرف!!! ما لقوا مثال للون الأحمر إلا علم تركيا!!”.
كانت هذه تفاصيل خبر علم تركيا في منهج الرابع الابتدائي !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.