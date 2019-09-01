علم تركيا في منهج الرابع الابتدائي !!

2019-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

بالرغم من الحملة التي قامت بها المملكة لتطوير المناهج وإزالة ما بها من تشويه يخص الدولة العثمانية إلا أنه تم رصد بعض الثغرات.

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في منهج اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي وفي أحد الدروس التي تتحدث عن الألوان ظهر علم تركيا ذي اللون الأحمر في جملة مقارنة بعلم المملكة.

ورصد الإعلامي والكاتب عبدالرحمن اللاحم هذا المشهد الذي وثقه وعلق عليه بالقول:” شدتني هذه الصورة في كتاب اللغة الإنجليزية لابنتي (رابع ابتدائي) ما شاء الله علم تركيا يرفرف!!! ما لقوا مثال للون الأحمر إلا علم تركيا!!”.