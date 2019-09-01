تجاوبًا مع “المواطن”.. جامعة حفر الباطن تعيد المواطنة المفصولة لوظيفتها

2019-09-01

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تجاوبًا مع ما نشر عبر صحيفة “متابعات الخليج 365” بعنوان أُم الخمسة في حفر الباطن تشكو فصلها تعسفيًّا باتصال: “لا نريدك”!، أعلنت جامعة حفر الباطن عبر حسابها الرسمي في تويتر أنه إيمانًا بمسؤوليتها المجتمعية تم اليوم الأحد بمتابعة من مدير الجامعة أ.د محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني التفاهم مع الشركة المشغلة لكافتيريا الكليات الجامعية للبنات على إعادة المواطنة التي ظهرت في مقطع الفيديو ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين.

وكانت المواطنة منيرة المطيري التي تعمل في كافتيريا الكلية الأدبية بجامعة حفر الباطن اشتكت من فصلها دون سابق إنذار أو أسباب.

وقالت المطيري في اتصال مع “متابعات الخليج 365”: “إنها تعول 5 من أبنائها وتسكن في شقة إيجار وقد تراكمت عليها الديون وفواتير الكهرباء.

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وأضافت: مَن قام بفصلي هو وافد سوري تفاجأت باتصال منه يبلغني بالاستغناء عن خدماتي، وعند سؤالي له عن سبب فصلي قال لي: “لا نريدك”.

وتابعت المطيري: حصلت على شهادات شكر وتقدير للتفاني بالعمل وبعدها أتفاجأ بفصلي دون سابق إنذار!

وحول المقطع المتداول أوضحت المطيري أن الهدف من تسجيله هو توصيل صوتي لمعالي مدير الجامعة الدكتور محمد آل ناجي إلا أنني استغربت من انتشاره في وسائل مواقع التواصل الاجتماعي.