طيران ناس ينظم رحلة للإعلاميين إلى سراييفو

2019-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

نظم طيران ناس، الناقل الجوّي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، رحلة تعريفية للإعلاميين السعوديين إلى مدينة سراييفو في البوسنة والهرسك.

وتهدف هذه الرحلة إلى تعريف الإعلاميين في السعودية بالوجهة الجديدة التي أطلقها طيران ناس إلى سراييفو، وذلك ضمن الخطة التوسعية التي وضعها بهدف الوصول إلى المزيد من الوجهات تلبية لمتطلبات السوق السعودية، حيث بدأ طيران ناس منذ 2 يونيو 2019 بتسيير 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين الرياض وسراييفو.

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وسوف يقوم الإعلاميون بجولة في كافة مناطق سراييفو واستكشاف المكونات الثقافية التي تمتلكها هذه الدولة، والتعرف على الحضارات التي مرت بها، وسيتم ترتيب جدول الرحلة ضمن أماكن بارزة تم استهدافها للتجول على أشهر معالمها السياحية والتمتع بطبيعتها الخلابة وكل هذا بتنسيق مع شركة بوسنة ترافل في البوسنة والهرسك.

وتُعد هذه الرحلات فرصة مهمة للتعرف على وجهة جديدة، كما أنها تفتح أبواباً جديدة أمام ضيوف ناس للتعرف بتلك الحضارات والاستفادة من العروض المميزة التي يقدمها طيران ناس.

يذكر أنّ طيران ناس كان قد أعلن عن إطلاق استراتيجية توسعية للمرحلة المقبلة، والتي شملت وجهات جديدة، ما سيساهم في مضاعفة عدد المسافرين على متن رحلاته الذين بلغوا خلال العام الماضي 6.6 مليون نسمة، وبمعدل 60 ألف رحلة محلية ودولية. وتضم الوجهات الجديدة لاهور، إسلام آباد، الجزائر، طرابزون، أربيل، بغداد، سراييفو، فيينا، طرابزون، باتومي، تبيليسي وباكو.