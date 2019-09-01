خطوات تغيير الآيبان البنكي في حساب المواطن

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خطوات تغيير الآيبان البنكي في حساب متابعات الخليج 365
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365، عن خطوات تغيير الآيبان البنكي، عبر الموقع الإلكتروني.
وقال حساب متابعات الخليج 365 ردًا على استفسار بهذا الشأن: بإمكان المستفيد تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال تسجيل الدخول، ثم تفاصيل الطلب، ومن ثم بيانات الحساب البنكي.
وتابع أنه يشترط أن يكون الآيبان البنكي مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كان المستفيد مستحقًا للدعم على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.
يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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