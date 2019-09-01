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القدية ترفع سقف التشويق والإثارة لدى جمهور 6 فلاجز
من مدينة التشويق حتى حدائق الغسق وكنز الثروات
متابعات الخليج 365 - الرياض
حفزت القدية محبي المغامرة والإثارة وأضافت المزيد من التشويق على مشروع 6 فلاجز القدية.
وقالت القدية في تغريدة لها عبر تويتر: استعد للمغامرة في مدينة التشويق.. عش تجربة ما بين الماضي والحاضر في مدينة البخار، ثم اهرب من الحرّ في الينابيع الغامضة واكتشف الكنوز في وادي الثروات، ولا تفوت حدائق الغسق الساحرة والسفر عبر الزمن في المعرض الكبير.
وكانت شركة القدية للاستثمار (QIC) كشفت في وقت سابق، عن تصميم متنزه “6 فلاجز القدية” الترفيهي، الذي يعد أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية على مشارف الرياض، ضمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.
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