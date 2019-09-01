وزير التعليم يقف ميدانيًا على بداية العام الدراسي في مدارس التعليم العام

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

وقف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم, ميدانيًا على بداية العام الدراسي في مدارس التعليم العام، وشارك المعلمين برنامجهم الصباحي في استقبال الطلاب وأولياء أمورهم.

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وزار مدرسة الملقا الابتدائية في الرياض، ووقف إلى جانب الطلاب في ساحة الطابور الصباحي، مرددًا معهم النشيد الوطني قبل بداية الحصة الأولى، ثم تجول على فصول المدرسة، مشاركًا الطلاب فرحتهم بعودة العام الدراسي واكتمال استلام الكتب.

واستقبل “آل الشيخ” الطلاب المستجدين في المدرسة وأولياء أمورهم، مؤكدًا الدور الفاعل لولي الأمر بوصفه شريكًا مساهمًا في العملية التعليمية، محفزًا أبناءه الطلاب لبداية جادة ومثمرة بالانطباع الذي تتركه الساعات الأولى في نفوس هؤلاء الصغار للانطلاق نحو تشكيل مستقبلهم وطموحاتهم.

وأثنى وزير التعليم, على قادة المدارس والمعلمين بما يملكونه من خبرات تربوية وتعليمية تسهم في صناعة بيئة تعليمية جاذبة وتحقق طموحات القيادة، مبينًا أن الجميع أمام عام جديد يتجدد فيه العطاء لوطن يستحق الكثير, وتنتظم مع عودة المعلم والطالب الحياة بكل شغف نحو العلم والمعرفة والنماء.