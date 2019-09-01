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الان تتابع مدير عام الجوازات يستقبل أول رحلة تحمل ركاب معتمرين لموسم العمرة 1441 هجريًا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- محمد السويهري
استقبل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، اليوم الأحد، أول رحلة تحمل ركاب معتمرين.
ووصلت رحلة الخطوط السعودية والتي على متنها ركاب قادمين لأداء مناسك العمرة وجهة قدومها ماليزيا (كوالالمبور) في تمام الساعه 3:30 مساءً، وكان الاستقبال بحضور مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد فهاد الجعيد، ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان محمد اليوسف، وعدد من منسوبي الجوازات بالمطار، كما تم استقبال المعتمرين بالورود والهدايا وعبارات الترحيب.
من جهته، ذكر “اليحيى”، جاهزية المديرية العامة للجوازات، لاستقبال وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بدخول ومغادرة المعتمرين في جميع منافذ المملكة، إذ أن هناك استعدادات تامة على مستوى القوة البشرية وأحدث الأجهزة التقنيّة.
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