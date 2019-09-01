شاهد.. تدشين مشروع مدارس مرحلة الطفولة بتعليم الطائف

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي

دشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وبحضور المدير العام للتعليم طلال اللهيبي، مشروع مدارس مرحلة الطفولة المبكرة البالغ عددها 35 مدرسة على مستوى المحافظة والمحافظات التابعة لها بالروضة التاسعة والتي تعد نموذجا لباقي المدارس التي تم اختيارها لتطبيق الطفولة المبكرة، والتي بدأت الدراسة فيها، اليوم الأحد.

وشاهد الجميع عرضا مرئيا عن مرحلة الطفولة المبكرة وتفقد التجهيزات التعليمية الخاصة بها واطلع على مرافقها التعليمية.

وقال “اللهيبي”، إنَّ تحويل هذه المدارس إلى مرحلة الطفولة المبكرة يعد خيارا استراتيجيا لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مما يساعد على تحقيق تطوير منظومة التعليم، وتحسين نواتج التعلم، وتجويد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، والاستفادة من الموارد المتاحة.

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وأفاد بأن عدد الفصول بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة 250 فصلًا بين فصول رياض أطفال وصفوف أولية فيما يبلغ عدد الطلاب بهذه المدارس نحو 5 آلاف طالب وطالبة منهم 1440 طالب وطالبة رياض أطفال و2749 صفوف أولية، تشمل جميع المدارس التي تمّ اختيارها بعد انطباق الشروط والمعايير المحددة عليها.

وبيَّن “اللهيبي”، أنَّه في مرحلة الطفولة المبكرة سيتم إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية للمعلمات في فصول دراسية منفصلة عن الطالبات داخل المبنى المدرسي، مؤكدًا أنَّه تم العمل على تهيئة المدارس لتكون جاهزةً لاستقبال الطلاب والطالبات منذ وقت مبكر وروعي في تجهيزها ما يتوافق مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية لهذه الفئة، وأن تكون جاذبة ومتوفر بها جميع المستلزمات التعليمية اللازمة والمرافق المدرسية المساندة.

وثمّن “اللهيبي”، حضور محافظ الطائف وتدشينه لهذا المشروع والذي يأتي دعما للعملية التعليمية بالمحافظة، مقدما شكره للقائمين على مشروع الطفولة المبكرة وإدارة رياض الأطفال على الجهود المبذولة لانطلاق الدراسة بمدارس الطفولة المبكرة بالمحافظة متمنيا للجميع المزيد من التوفيق والإبداع.