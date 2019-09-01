شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يطمئن على سير بداية العام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

اطمأن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم (الأحد)، على سير بداية العام الدراسي الجديد، خلال زيارته لمدرسة قرطبة الابتدائية بمدينة سكاكا، وكان في استقباله مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد الغامدي ومساعديه وقائد المدرسة سليمان العلي.

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وقص الأمير فيصل بن نواف في بداية الزيارة، شريط الافتتاح معلناً انطلاقة الدراسة في مدارس الطفولة المبكرة، مستمعاً إلى شرح من مدير التعليم عن الاستعدادات التي قامت بها الإدارة وتهيئة مدارس المنطقة لاستقبال الطلاب والطالبات، كما شاهد نماذج عن مناهج وطرق الدراسة في مدارس الطفولة المبكرة.

وأوضح مدير تعليم الجوف أن عدد مدارس الطفولة المبكرة في المنطقة بلغ 31 مدرسة، يستفيد منها نحو 1000 طالب وطالبة تهدف بشكل أساسي إلى رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال، وردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، ورفع كفاءة استخدام المبان المدرسية، وتجويد عمليات التعليم.

وأعرب أمير منطقة الجوف عن شكره لمدير تعليم الجوف والعاملين في سلك التعليم بالمنطقة على ما يقومون به من جهود ملموسة لتهيئة المدارس لأبنائنا الطلاب والطالبات وتوفير سبل الراحة لهم داخل الفصول الدراسية، داعياً الطلاب والطالبات للجد والاجتهاد والتنافس نحو التميز والإبداع في التحصيل العلمي ليسهموا في بناء وتنمية هذا الوطن الغالي، ما يعول عليهم المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي ركزت على دور الشباب في ذلك.