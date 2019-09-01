شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف: الأوامر الملكية جاءت لتواكب تحقيق رؤية 2030 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جاءت لتواكب تحقيق رؤية المملكة 2030، لينعم أبناء وطننا الغالي بحياة كريمة تضمن لهم رغد العيش.

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وقال: إن هذه الأوامر أتت أيضاً لمواكبة التقدم الذي تتسابق له الدول والاستثمار الصحيح في مجال الذكاء الاصطناعي لما يمتلكه أبناء هذا الوطن من إمكانات تحتاج إلى تنميتها تحت مظلة المركز الوطني للذكاء الاصطناعي ومكتب إدارة البيانات الوطنية وارتباطهما بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، حيث حقق أبناؤنا الطلبة مراحل متقدمة في هذا المجال وصلوا من خلالها لمراكز عليا في المنافسات الدولية.

وعـد الأمير فيصل بن نواف الأمر الملكي بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية دليلاً على اهتمام القيادة الرشيدة بالسعي للاستثمار في هذا القطاع التنموي المهم، الذي يحقق للمملكة مكانة عالية في مصاف الدول المصنعة بأيادٍ سعودية تساعد في نهوض هذا البلد المعطاء وفق رؤية المملكة 2030 من خلال الاستثمار في أبناء الوطن وبنائه.

وأكد أن هذه الأوامر في مجملها وما تضمنته من فصل وإنشاء وزارات وهيئات تأتي لتطوير كل ما من شأنه تحقيق الازدهار في جميع قطاعات الحكومة بما يعود بالنفع ويوفر الحياة الكريمة لشعب هذا البلد الغالي الذي يسعى على إتمامه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.