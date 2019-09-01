، صور.. انتظام 43 ألف طالب وطالبة بتعليم القريات ،

انتظم 43811 طالبًا وطالبة، اليوم الأحد، على مقاعد الدراسة بمدارس تعليم القريات، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بحيوية ونشاط وبنسبة انضباط عالية، كنتيجة للجاهزية والاستعداد والجهود التي بذلت من فرق العمل بإدارة التعليم بالقريات، وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات.
وتنوعت برامج الاستقبال والحفاوة التي حظي بها الطلاب والطالبات من خلال برامج الأسبوع التمهيدي وأسبوع التهيئة وتقديم الوجبات والورود احتفالاً بعودة الطلاب والطالبات لمدارسهم وبداية العام الدراسي الجديد.
وأشرفت إدارة التعليم بالقريات، على بداية العام الدراسي الجديد بزيارات ميدانية لقيادات التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات.
من جهته، تفقّد مدير التعليم بالقريات، الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، مدارس القريات، للإشراف على بداية العام الدراسي الجديد (١٤٤٠ / ١٤٤١هـ)، حيث زار "الثبيتي" ثانوية الأمير فهد بن بدر وابتدائية الإمام مسلم وثانوية غرناطة.
واطلع على بداية العام الدراسي وانتظام الطلاب والمعلمين وتابع البداية الجادة للدراسة منذ اليوم الأول.
والتقى بقادة المدارس والمعلمين، ورحب بهم في بداية العام الدراسي، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع، ومقدمًا شكره وتقديره للجهود التي بذلت في الاستعداد لهذه الانطلاقة المباركة.
كما التقى بالطلاب وتحدث معهم، مؤكدًا على أهمية التحصيل العلمي والمثابرة والاجتهاد منذ البداية لتحقيق التفوق والنجاح.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 07:04 PM
وسط أجواء من الفرح والتفاؤل والحماسصور.. انتظام 43 ألف طالب وطالبة بتعليم القريات
انتظم 43811 طالبًا وطالبة، اليوم الأحد، على مقاعد الدراسة بمدارس تعليم القريات، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بحيوية ونشاط وبنسبة انضباط عالية، كنتيجة للجاهزية والاستعداد والجهود التي بذلت من فرق العمل بإدارة التعليم بالقريات، وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات.
وتنوعت برامج الاستقبال والحفاوة التي حظي بها الطلاب والطالبات من خلال برامج الأسبوع التمهيدي وأسبوع التهيئة وتقديم الوجبات والورود احتفالاً بعودة الطلاب والطالبات لمدارسهم وبداية العام الدراسي الجديد.
وأشرفت إدارة التعليم بالقريات، على بداية العام الدراسي الجديد بزيارات ميدانية لقيادات التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات.
من جهته، تفقّد مدير التعليم بالقريات، الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، مدارس القريات، للإشراف على بداية العام الدراسي الجديد (١٤٤٠ / ١٤٤١هـ)، حيث زار "الثبيتي" ثانوية الأمير فهد بن بدر وابتدائية الإمام مسلم وثانوية غرناطة.
واطلع على بداية العام الدراسي وانتظام الطلاب والمعلمين وتابع البداية الجادة للدراسة منذ اليوم الأول.
والتقى بقادة المدارس والمعلمين، ورحب بهم في بداية العام الدراسي، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع، ومقدمًا شكره وتقديره للجهود التي بذلت في الاستعداد لهذه الانطلاقة المباركة.
كما التقى بالطلاب وتحدث معهم، مؤكدًا على أهمية التحصيل العلمي والمثابرة والاجتهاد منذ البداية لتحقيق التفوق والنجاح.
، صور.. انتظام 43 ألف طالب وطالبة بتعليم القريات ،
المصدر : الخليج 365
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