، أكثر من 140 ألف طالب وطالبة عادوا لمقاعد الدراسة بحائل ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
عاد أكثر من 140 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في منطقة حائل، اليوم الأحد، بعد إكمال الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لكافة التجهيزات والترتيبات لتدشين العام الدراسي بكل جدية ونشاط.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، قد أكملت كافة التجهيزات والترتيبات الخاصة بعودة أبنائها الطلاب والطالبات، والتأكد من جاهزية المدارس، وتدشين انطلاق النقل التعليمي بتعليم المنطقة، وأخذ جولة على بعض الحافلات المجهزة للنقل العام والتربية الخاصة، كما تم التأكد من وصول جميع المناهج الدراسية لجميع المدارس".
من جهة أخرى زار مدير عام التعليم يوسف الثويني، ومساعدوه اليوم الأحد 2/1/ 1441هـ عدداً من المدارس؛ حيث زار مدرسة "مسارات العالمية" ومدرسة "ابن سيرين" الابتدائية، ومدارس منار العلم.
وزار المساعد للشؤون التعليمية "بنين" يحيى العماري، مدرسة عبدالرحمن بن عوف الابتدائية، كما زار المساعد للشؤون المدرسية عبدالعزيز الحميان، مدرسة مصعب بن عُمير الابتدائية وثانوية الأمير مقرن.
وأثنى جميع مسؤولي التعليم على ما وجدوه من تجهيزات واستعداد مبكر في المدارس التي تمت زيارتها وتنفيذ برامج استقبال الطلاب.
وهنأ مدير عام التعليم يوسف الثويني، منسوبي تعليم حائل بمناسبة العودة لميادين العلم والمعرفة، متمنياً أن يكون عاماً دراسياً حافلاً بالتميز والنجاح والإبداع.
من جهتها، زارت المساعدة للشؤون التعليمية فوزية الجنيدي عددًا من المدارس، وذلك للوقوف والاطلاع على كافة الاستعدادات واستقبال الطالبات في أول يوم دراسي جديد، من خلال برامج التهيئة والاستعداد خاصة للصف الأول الابتدائي.
وأكدت "الجنيدي"، استمرار هذه الزيارات الميدانية ومتابعة الانضباط المدرسي، واستلام جميع المقررات الدراسية، وبدء الدراسة الفعلية للطالبات.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 06:49 PM
مسؤولون يتفقدون المدارس ويشيدون بالانضباط والاستعداداتأكثر من 140 ألف طالب وطالبة عادوا لمقاعد الدراسة بحائل
عاد أكثر من 140 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في منطقة حائل، اليوم الأحد، بعد إكمال الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لكافة التجهيزات والترتيبات لتدشين العام الدراسي بكل جدية ونشاط.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، قد أكملت كافة التجهيزات والترتيبات الخاصة بعودة أبنائها الطلاب والطالبات، والتأكد من جاهزية المدارس، وتدشين انطلاق النقل التعليمي بتعليم المنطقة، وأخذ جولة على بعض الحافلات المجهزة للنقل العام والتربية الخاصة، كما تم التأكد من وصول جميع المناهج الدراسية لجميع المدارس".
من جهة أخرى زار مدير عام التعليم يوسف الثويني، ومساعدوه اليوم الأحد 2/1/ 1441هـ عدداً من المدارس؛ حيث زار مدرسة "مسارات العالمية" ومدرسة "ابن سيرين" الابتدائية، ومدارس منار العلم.
وزار المساعد للشؤون التعليمية "بنين" يحيى العماري، مدرسة عبدالرحمن بن عوف الابتدائية، كما زار المساعد للشؤون المدرسية عبدالعزيز الحميان، مدرسة مصعب بن عُمير الابتدائية وثانوية الأمير مقرن.
وأثنى جميع مسؤولي التعليم على ما وجدوه من تجهيزات واستعداد مبكر في المدارس التي تمت زيارتها وتنفيذ برامج استقبال الطلاب.
وهنأ مدير عام التعليم يوسف الثويني، منسوبي تعليم حائل بمناسبة العودة لميادين العلم والمعرفة، متمنياً أن يكون عاماً دراسياً حافلاً بالتميز والنجاح والإبداع.
من جهتها، زارت المساعدة للشؤون التعليمية فوزية الجنيدي عددًا من المدارس، وذلك للوقوف والاطلاع على كافة الاستعدادات واستقبال الطالبات في أول يوم دراسي جديد، من خلال برامج التهيئة والاستعداد خاصة للصف الأول الابتدائي.
وأكدت "الجنيدي"، استمرار هذه الزيارات الميدانية ومتابعة الانضباط المدرسي، واستلام جميع المقررات الدراسية، وبدء الدراسة الفعلية للطالبات.
، أكثر من 140 ألف طالب وطالبة عادوا لمقاعد الدراسة بحائل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 140 ألف طالب وطالبة عادوا لمقاعد الدراسة بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.