، مرور الباحة يستقبل طلاب المدارس بالورود ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع انطلاق العام الدراسي

استقبلت إدارة مرور منطقة الباحة، صباح اليوم، بقيادة مدير إدارة مرور المنطقة العميد حسين بن أحمد مبارك، وجميع ضباط وأفراد إدارة المرور ومحافظاتها، مع انطلاق العام الدراسي؛ الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم من معلمين ومعلمات بالورود، وتهنئتهم بالعام الجديد.

وقال مدير مرور الباحة العميد حسين أحمد مبارك، لـ"الخليج 365": "هي عادة سنوية يتم معها التهنئة والتمنيات القلبية بعام حافل بالجد والاجتهاد والتطلع لمستقبل زاخر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين، وما يولونه من دعم واهتمام لقطاع التعليم بمنطلق رؤية 2030.

وأضاف: "كما كان ضمن فعاليات الاستقبال والحفاوة بأبنائنا الطلاب والطالبات جرى توزيع منشورات توعوية بالسلامة المرورية وباقات من الورد، وبعث رسائل شفوية عن أهمية التقيُّد بأنظمة السير؛ مما لاقى استحسان ولاة أمور الطلاب والطالبات".

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