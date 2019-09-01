، بالصور.. "لؤلؤة أوروبا" تغرد بالفوندو والمرموط وهذه تكاليفها.. هنا التفاصيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلغ عدد السائحين إليها من منطقة الخليج في 2018 أكثر من 356 ألف شخص

يطلق عليها خبراء السفر والمتخصصون في البرامج السياحية الأوروبية "اللؤلؤة"، معللين الوصف بكثرة البياض ويقصدون الثلج الذي يغطي معظم مناطقها في الشتاء.

وأما في الصيف فتكتسي باللون الأخضر الفاتح، حيث تضم مناظر طبيعية هائلة وغير مسبوقة، ولا تجتمع ربما في مكان آخر في العالم بهذا الشكل.. إنها سويسرا قلب أوروبا النابض بالحياة والممتع للسائحين والمنطلق بفرحة الزوار، وقد بلغ عدد السائحين من منطقة الخليج في عام 2018 أكثر من 356 ألف شخص وفق أرقام شبه رسمية.

ومن ناحيتها، قالت صحيفة بليك السويسرية إن متوسط ما ينفقه الزائر الخليجي بسويسرا يبلغ 420 فرنك يومياً، بما يساوي 1500 ريال سعودي، وهو بالتالي الأكثر سخاءً في سويسرا، بينما ينفق الأمريكيون 280 فرنك، والسويسريون 140 والألمان 130.

وتتميز سويسرا بالعديد من المعالم السياحية المذهلة فالتجارب العائلية التي تقدمها سويسرا تشبه المناظر الطبيعية، حيث حديقة الألعاب الأكثر إثارة في العالم الموجودة بالقرب من مدينة بازل، بالإضافة إلى الفعاليات العائلية في كران مونتانا ونموذج للمعالم المصغرة لسويسرا في لوغانو.

بازل

تجد عند المثلث الحدودي حيث تلتقي سويسرا وألمانيا وفرنسا مدينة صغيرة هي محطة التوقف المثالية والمميزة بالترفيه الأوروبي الفاخر، وهي أكبر المتنزهات الترفيهية وأروعها في العالم يوروبا بارك.

جبنة الفوندو

أما مدينة جشتاد فتتميز بتضاريسها العجيبة، وأصناف الجبن المختلفة ومنها جبن الفوندو الرائع، وسط المناظر الطبيعية الجبلية والهواء النقي والمراعي والأعشاب الخضراء التي تنتج الجبن المتميز.

ويرى الزائر ثلاثة قدور فوندو كبيرة بشكل غير عادي، ومكان واحد مكرس خصيصاً بمساحة كافية تتسع لثمانية من الأشخاص المهتمين بالطعام المميز، كما يوجد حقيبة الظهر فوندو، والتي تحتوي على جميع المكونات اللازمة لتجربة خيالية، ومجموعة كاملة من معدات التحضير لطهي الفوندو الكثيفة التقليدية أو بعض الفوندو بنكهات مختلفة.

لوغانو

يعد "سويس مينياتور" متنزهاً في الهواء الطلق على شاطئ بحيرة لوغانو محاطاً بالجبال، وضمن مساحة تبلغ 14 ألف متر مربع وتحتوي على أغلب المعالم الموجودة في سويسرا مثل المباني والآثار.

زيرمات

تعد مدينة زيرمات الأكثر طلباً من العائلات في العالم، حيث يمكن الوصول إلى جبل زونيغا على ارتفاع 2288 متراً في بضع دقائق فقط بفضل القطار الجبلي المائل، ومع وجود مركز مراقبة حيوانات "المرموط" وبحيرة "لايزه" الصافية كالكريستال مع متنزّه "وولي" للمغامرات المخصص للأطفال وتعليمهم استكشاف المجهول.

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