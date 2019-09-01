، "الداود" يدشن عيادة "التحكم بالألم" في مستشفى قوى الأمن بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقدم خدمة للمرضى الذين يعانون من أوجاع حادة ومزمنة

دشن مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود، مساء يوم الخميس 29 أغسطس 2019م، عيادة التحكم بالألم، والتي تُعنى بالمرضى الذين يعانون من آلام مزمنة، والتي تهدف إلى تخفيف الآلام العضوية والنفسية، وإعادة الثقة للمريض بالقدرة على ممارسة الحياة الطبيعية بشكل طبيعي.

وأكد استشاري ورئيس وحدة أمراض الدم والأورام حمد الغثبر، أن هذه العيادة تقدم خدمة كبيرة للمرضى الذين يعانون من آلام حادة ومزمنة تتسبب في زياراتهم بشكل مستمر لقسم الطوارئ، ومن أبرزهم مرضى الأنيميا المنجلية.

وقال: "تشتمل العيادة على عدة تخصصات، منها أمراض الدم وعلاج الآلام المزمنة والعلاج النفسي وغيرها من التخصصات، إذ تسهم في تحقيق جودة حياة أفضل للمرضى وتقلل من زياراتهم للطوارئ، كما أنها تسهم في التقليل من الالتهابات المصاحبة لهذا المرض بمتابعة اللقاحات الدورية، وإعطائها للمرضى في وقتها".

وتابع "الغثبر": "كما تسهم هذه العيادة في تهيئة المريض نفسيًا للتعايش مع المرض، وتوفير المساعدة عند الحاجة، وتهيئ له البيئة المناسبة ليصبح عضوًا فعالًا في المجتمع، كما تثقف المريض وعائلته بكيفية التعامل مع مختلف الآثار الجانبية له".

وبيّن أن فريق العمل في العيادة، يتكون من طبيب استشاري لأمراض الدم وطبيب استشاري للتحكم بالألم، وإخصائية تمريض للألم، إضافة إلى أخصائية للعلاج النفسي وأخرى للخدمة الاجتماعية.

وكشف أن المريض يتم تحويله من قسم الطوارئ لعيادة التحكم بالألم إذا كانت حالته تستدعي، وهناك تقييم حالته ووضع خطة علاج مناسبة تساعده في التحكم بالألم والتخفيف من الأدوية المسكنة.

وتابع "الغثبر": أن "استحداث هذه العيادة التي يشرف عليها فريق عمل طبي متخصص، سيسهم بعون الله في تقديم خدمة مميزة والتخفيف عن المرضى، ويأتي حرصًا من إدارة برنامج مستشفى قوى الأمن على مواصلة تحسين الخدمات الطبية المقدمة ورفع مستوى الجودة والكفاءة الصحية".