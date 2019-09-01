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أنهت صحة الحدود الشمالية، جميع الاستعدادات لبدء تشغيل البرج الطبي، بناءً على توجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود.
وقالت المديرية: إن تشغيل برج الشمال الطبي نقلة نوعية في الخدمات الصحية في الحدود الشمالية، التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين جُل اهتمامها.
يُذكر أن البرج الطبي بلغت تكلفته 375 مليون ريال، بسعة 300 سرير.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 06:15 PM
بسعة 300 سرير وتكلفة 375 مليون ريال"صحة الشمالية" تستعدّ للبدء في تشغيل برج الشمال الطبي
أنهت صحة الحدود الشمالية، جميع الاستعدادات لبدء تشغيل البرج الطبي، بناءً على توجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود.
وقالت المديرية: إن تشغيل برج الشمال الطبي نقلة نوعية في الخدمات الصحية في الحدود الشمالية، التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين جُل اهتمامها.
يُذكر أن البرج الطبي بلغت تكلفته 375 مليون ريال، بسعة 300 سرير.
، "صحة الشمالية" تستعدّ للبدء في تشغيل برج الشمال الطبي ،
المصدر : الخليج 365
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