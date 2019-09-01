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قادمًا من الأهلي.. الفيحاء يعزّز خط الهجوم بالرنقي

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محمد بن مسعود - الدمام - أنهى الفيحاء إجراءات التوقيع مع لاعب خط الهجوم عثمان يحيى الحاج حسن "الرنقي" “25 سنة” قادماً من نادي الأهلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد؛ حيث سينضم اللاعب في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل.

وعثمان يحيى تشادي من مواليد عام 1994م، ويلقب بالرنقي، بدأ مسيرته الاحترافيه مع نادي جدة السعودي قبل أن ينتقل مطلع الموسم الماضي إلى نادي الأهلي.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 06:18 PM

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قادمًا من الأهلي.. الفيحاء يعزّز خط الهجوم بالرنقي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أنهى الفيحاء إجراءات التوقيع مع لاعب خط الهجوم عثمان يحيى الحاج حسن "الرنقي" “25 سنة” قادماً من نادي الأهلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد؛ حيث سينضم اللاعب في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل.

وعثمان يحيى تشادي من مواليد السعودية عام 1994م، ويلقب بالرنقي، بدأ مسيرته الاحترافيه مع نادي جدة السعودي قبل أن ينتقل مطلع الموسم الماضي إلى نادي الأهلي.

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المصدر : الخليج 365

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