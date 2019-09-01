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محمد بن مسعود - الدمام - أنهى الفيحاء إجراءات التوقيع مع لاعب خط الهجوم عثمان يحيى الحاج حسن "الرنقي" “25 سنة” قادماً من نادي الأهلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد؛ حيث سينضم اللاعب في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل.
وعثمان يحيى تشادي من مواليد السعودية عام 1994م، ويلقب بالرنقي، بدأ مسيرته الاحترافيه مع نادي جدة السعودي قبل أن ينتقل مطلع الموسم الماضي إلى نادي الأهلي.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 06:18 PM
أنهى الفيحاء إجراءات التوقيع مع لاعب خط الهجوم عثمان يحيى الحاج حسن "الرنقي" “25 سنة” قادماً من نادي الأهلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد؛ حيث سينضم اللاعب في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل.
وعثمان يحيى تشادي من مواليد السعودية عام 1994م، ويلقب بالرنقي، بدأ مسيرته الاحترافيه مع نادي جدة السعودي قبل أن ينتقل مطلع الموسم الماضي إلى نادي الأهلي.
، قادمًا من الأهلي.. الفيحاء يعزّز خط الهجوم بالرنقي ،
المصدر : الخليج 365
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