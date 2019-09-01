، نائب أمير الرياض يشكر القيادة لتحويل "تطوير الرياض" إلى هيئة ملكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: يهدف إلى إكمال مسيرة التنمية ورؤية 2030

رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل "هيئة تطوير مدينة الرياض"، إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض".

وقال، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بهذه المناسبة: إن الاهتمام المباشر والدعم السخي الذي تحظى به مدينة الرياض من القيادة، بهدف الارتقاء الشامل وإكمال مسيرة التطوير والتنمية وتوحيد الأهداف للرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وأضاف: "يجسد هذا الاهتمام لخادم الحرمين الشريفين التاريخ الزاهر إبان توليه -أيده الله- إمارة منطقة الرياض، لنصف قرن، وتطلعه -حفظه الله- لجعل مستويات عاصمة للمملكة العربية السعودية في المصاف الأولى والثابتة والجاذبة، بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله-.

وسأل الأمير محمد بن عبد الرحمن، في ختام حديثه، الله -عز وجل- أن يحفظ لهذه البلاد المباركة أمنها ورخاءها وازدهارها في ظل قيادتها الحكيمة.