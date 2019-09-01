“link” جدارة التقديم في وظائف وزارة التعليم 1441 للرجال والنساء.. وزارة الخدمة المدنية

ننشر لكم رابط موقع جدارة للتقديم على وظائف وزارة التعليم التي أعلنت عنها للجنسين ” الرجال والنساء” ويتاح التقدم لشغلها الآن، حيث أصدرت الوزارة إعلانا عن طلبها لمن يشغل عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة بها على المراتب الرابعة ولا تشترط رجال فقط أو نساء فقط، ونقدم لكم جمهور القراء من داخل المملكة العربية السعودية الراغبين في الالتحاق بوظائف وزارة التعليم 1441 من خلال رابط موقع جدارة “وزارة الخدمة المدنية”، تفاصيل إعلان التوظيف، ورابط التقديم، وطريقة الالتحاق عبر موقع جدارة.

وموقع جدارة يتبع وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية وتقوم من خلاله بتنظيم عمليات التوظيف في المؤسسات والهيئات الحكومية إلكترونيا، ويقوم المواطن بالتسجيل مرة واحدة فيه برقم الهوية الوطنية، وبعد ذلك يمكنه الدخول إلى إعلانات الوظائف المتاحة وإتمام التسجيل فيما يناسب مؤهلاته منها.

جدارة وظائف وزارة التعليم 1441

كشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية مع بداية العام الهجري الجديد 1441، عن حاجتها لمشتغلين بعدد من الوظائف الإدارية الخالية بها للرجال والنساء على أن يكون التقديم إلكترونيا عبر موقع جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية.

وفقا للإعلان الصادر مؤخرا تقب الوظائف التي سيتم التعيين فيها من الدرجة الرابعة وحتى التاسعة، من تخرجوا من المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، ويتم قبول المتقدمين من الجنسين الحاصلين على شهادات جامعية لدرجة البكالوريوس، والدرجات الأعلى مثل الماجستير، والدكتوراه، كما يتم قبول خريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.

وظائف وزارة التعليم 1441

وأوضحت وزارة التعليم في إعلانها التوظيفي عدد الوظائف الخالية، حيث بلغت 173 وظيفة إدارية بدرجات مختلفة على حسب الحاجة.

ونوهت الوزارة في البيان الصادر عنها أن عملية التقديم تستمر خلال الفترة من اليوم الثاني من شهر المحرم 1441 هجريا وحتى اليوم السادس من نفس الشهر.

طريقة التقديم عبر جدارة في وظائف وزارة التعليم 1441 هجريا

فصلت وزارة التعليم في إعلانها طريقة التقديم للوظائف عبر موقع جدارة على النحو التالي:

أولا: تسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية، وكلمة السر وتحديد الجنس وكتابة الرقم التأكيدي الذي يظهر أمامك ثم انقر على دخول.

ثانيا: تأكد من صحة بياناتك وفي حالة كان هناك اختلاف فيها تقدم باعتراض لدراسته من قبل وزارة الخدمة المدنية.

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ثالثا: إذا كانت بياناتك صحيحة اضغط على خانة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

رابعا: اختر من بين الوظائف المتاحة أمامك ثم يمكنك إنهاء العملية بالضغط على حفظ الطلب.

رابط جدارة للتقديم في وظائف وزارة التعليم 1441

ومن خلال رابط موقع جدارة من هنا، يمكنك التقديم الآن للالتحاق بوظائف وزارة التعليم 1441 الإدارية.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن الأولوية في الترشيح والقبول لشغل الوظائف ستكون للتخصصات غير التربوية ثم للتخصصات التربوية باعتبار أن الوظائف إدارية.

وضمنت وزارة التعليم شرطا للقبول وهو توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

وأكدت أن عملية الترشيح والقبول النهائي ستكون بعد الانتهاء من مطابقة البيانات وإجراء المقابلات الشخصية، وسيكون الاستعلام عن طريق رابط جدارة أيضا.