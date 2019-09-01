رابط التقديم على وظائف وزارة التربية والتعليم 173 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين تعرف على تفاصيل الوظائف...

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا التقرير، عن كيفية التسجيل في نظام جدارة للتوظيف، الذي يهتم أغلب الخريجين في المملكة على التعرف على طريقة التسجيل في النظام، ونحن من خلال هذا المقال سنوضح كل شيء عن نظام جدارة، من طريقة التسجيل وموعد التسجيل وشروط التسجيل.

أعلنت وزارة التعليم عن توافر 173 وظيفة إدارية، عبر نظام جدارة، للجنسين وأعلنت شروط التقديم للوظائف، وموعد التقديم والتخصصات المطلوبة، وقالت أن التقديم متاح من اليوم الأحد 2/1/1441 هجري حتى 6/1/1441 هجري، للتعرف على المزيد من خلال هذا الرابط وشددت على ضرورة مطابقة البيانات المقدمة من قبل المتقدمين ،مع بيانات الجهات ذات الشأن والصلة.

طريقة التسجيل في نظام جدارة للتوظيف

ما هي أهم شروط التسجيل في نظام جدارة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي.

الالتزام بفترة التقديم المقررة للوظيفة.

تحديد الرغبات حسب الوظيفة المطلوبة.

ضرورة إنهاء فترة الامتياز المشترطة للوظائف الصحية.

ماهي المميزات للتسجيل في نظام جدارة

أهم مميزات التسجيل في نظام جدارة هو توفير الوقت والجهد وعناء الذهاب إلي مقر الجهة المعلنة عن الوظائف، فنظام جدارة من خلاله يمكنك التقديم والتسجيل في الوظائف في دقائق معدودة في سهولة ويسر، من خلال التكنولوجيا الحديثة عبر الأنترنت.

ماهو الموعد المتاح للتسجيل في نظام جدارة

التسجيل في نظام جدارة متاح طوال العام وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، ويتم التواصل مع المتقدم على الوظيفة عن طريق البريد الإلكتروني للمتقدمين على الوظائف.