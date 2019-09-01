“وظائف المملكة” وزارة التعليم السعودية تعلن عن توافر 173 وظيفة أدارية للرجال والنساء...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز، في المملكة العربية السعودية يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن الوظائف الإدارية الشاغرة في وزارة التعليم السعودية وعددها 173 وظيفة، وشروط التقديم للوظائف وموعد التقديم على الوظائف، التي ستكون على المراتب من الرابعة إلي التاسعة، ونحن من خلال هذا المقال سنضع بين أيديكم كافة تفاصيل الوظائف المعلن عنها.

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن توافر 173 وظيفة إدارية شاغرة، لحملة المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وحملة الشهادات الجامعية والماجستير والدكتوراه والدبلومات العليا بعد الجامعة.

رابط التقديم على وظائف وزارة التعليم السعودية

حددت وزارة التربية والتعليم بالمملكة أن التقديم سيكون عبر رابط جدارة الإلكتروني وحددت التخصصات المطلوبة و شروط التقديم التي سنقدمها لكم داخل المقال وكذلك موعد فتح التقديم وموعد انتهاء التقديم.

الشروط العامة للتقديم على وظائف وزارة التعليم السعودية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ثم التخصصات التربوية. ضرورة توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة. يشترط أن يكون المتقدم قد سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين الرجال على المرتبة السادسة والسابعة. ضرورة مطابقة البيانات المقدمة مع البيانات الجهات المعنية ذات الصلة. اجتياز المقابلة الشخصية للمتقدمين.

موعد التقديم على وظائف وزارة التعليم السعودية

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقديم متاح من اليوم الأحد، الموافق 2/1/1441 هجريه الموافق 1/9/2019 ميلادي، حتى يوم الخميس القادم الموافق 6/1/1441 هجري، 5/9/2019 ميلادي.