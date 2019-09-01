دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper والد الطفل ضحية «الكلاب الضالة» في عرعر يروي تفاصيل الحادث

رفض سعود القحيص، والد الطفل ماهر، الذي توفي قبل أسبوع؛ جرَّاء مهاجمة كلاب ضالة له بحي إشبيليا وسط مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، أن يُحمِّل أحدًا مسؤولية الحادث الذي وصفه بأنّه «قضاء وقدر».

وقال القحيص، في تصريحات هاتفية لشاشة «MBC»، إن الحادث وقع في الحادية عشرة مساءً، على بعد 200 متر من المنزل، موضحًا أنّ هذه المنطقة تشهد تجمعات كبيرة للكلاب الضالة بشكل معتاد.

وردًا على سؤالٍ «مَنْ يتحمل مسؤولية الحادث؟»، ردّ بالقول: «الحمد لله على كل شيء، هذا قضاء وقدر.. الإنسان ليس له إلا ما كتب الله له»، مؤكّدًا أنّ أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان وكل الجهات المعنية، لم يقصروا في اتخاذ اللازم.

وكان الأمير فيصل، قد أجرى اتصالًا بوالد الطفل بعد ساعات من الحادث، وقدّم عزاءه ومواساته لأسرة الطفل، سائلًا الله له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان، وأكّد تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع الحادث.

ودشَّن مغردون وسمًا حمل اسم «كلاب مسعورة تقتل طفلًا في عرعر»، وطالبوا بالتحقيق في الحادث، وإيجاد حلول عاجلة تحمي من الكلاب الضالة، التي انتشرت في المنطقة مؤخرًا.