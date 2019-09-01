مع بدء حظر التدخين داخل المنشآت.. “العمل” تتلقى بلاغات وشكاوى ‎مخالفات القرار

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تلقي البلاغات والشكاوى عن مخالفات قرار حظر التدخين في أماكن العمل، والذي دخل حيز التنفيذ أمس السبت. وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قد اعتمد الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل، الهادف لإرشاد أصحاب العمل والعاملين بما يتطلبه القرار من إجراءات تنفيذية.

ويلزم الدليل أصحاب العمل بتضمين حظر التدخين في أماكن العمل في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار، والإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة حمايةً لسلامة وصحة العاملين والزوار وحفاظاً على الممتلكات والبيئة، على أن تخضع المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها.