“العمل”: تكشف عن إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة اليوم الوطني .. هذه مدتها

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. أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن يوم الإثنين 24 محرم لعام 1441، الموافق 23 سبتمبر 2019؛ إجازة رسمية.

وأشارت إلى أنه سيكون إجازة لأنه يوافق اليوم الوطني للمملكة، وذلك عملاً بأحكام المادة (25) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. وتحتفل المملكة في 23 سبتمبر الجاري باليوم الوطني التاسع والثمانين لذكرى توحيد المملكة.





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