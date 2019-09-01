بالصور.. محافظ الطائف يستقبل الطلاب بباقات الورد وعبارات الترحيب

دشَّن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد من مدرسة الخالدية الابتدائية ومتوسطة ابن قدامه التابعة لمكتب التعليم بالغرب؛ بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي.

جاء ذلك؛ بمشاركة 19 مسؤولًا بالطائف حضروا تدشين العام الدراسي الجديد من عدة مدارس، وسط استعدادات وتجهيزات متكاملة لضمان بداية فاعلة ومتميزة، مع أول حصة خلال اليوم الدراسي الأول.

وشارك الميموني في استقبال الطلاب بباقات الورد وعبارات الترحيب؛ حيث شهدوا برنامجًا مصاحبًا وانطلاقة الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي، مشيدًا باستعدادات المدارس، وبما لمسه من حرص القائمين على التعليم بالمحافظة على توفير متطلبات البداية الجادة في مختلف مدارس المحافظة، ومستوى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتزويدها بالمتطلبات الضرورية، التي تحقق أهداف البداية الجادة للعام الدراسي، وتدعم انسيابية أداء الطلاب منذ اليوم الأول، متمنيًا للطلاب والطالبات عامًا حافلًا بالجهد والاجتهاد.

كما شارك مساعدو المدير العام ومديرو الإدارات ومكاتب التعليم للبنين والبنات، وأكثر من 800 مشرف تربوي ومشرفة تربوية، في استقبال الطلبة وانطلاقة العام الدراسي وانتظام الطلبة على مقاعد الدراسة، ودعم ومساندة وتمكين قادة المدارس، كما اطلعوا على البرامج التي أعدّتها المدارس لاستقبال الطلبة، وتدشين الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي.

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كانت الإدارة العامة للتعليم بالطائف، قد أكملت استعداداتها للعام الدراسي الجديد، وأعلنت جاهزيتها لاستقبال ما يزيد على 250 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1800 مدرسة داخل الطائف، والمحافظات التابعة لها.

وأشار المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، إلى أن مشاركة المسؤولين في انطلاقة العام الدراسي الجديد، تأتي دعمًا منهم للعملية التربوية والتعليمية؛ بما يحقق عامًا دراسيًا جادًا ومتميزًا، وتعزيزًا لمكانة المعلم، لافتًا إلى تحفيز الطلاب وتشجيعهم على الجد والاجتهاد والانضباط، وإطلاع المسؤولين على برامج الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي، التي أعدتها المدارس للطلاب المستجدين.

وأعرب اللهيبي عن شكره وتقديره لجميع المسؤولين بالطائف، وعلى رأسهم محافظ الطائف ومديرو الدوائر الحكومية وجميع المسؤولين، على هذه المشاركة الفعَّالة التي تعد امتدادًا للأعمال الداعمة للتعليم، متمنيًا للجميع عامًا حافلًا بالإبداع والتميُّز .