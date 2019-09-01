«البيئة» تضبط مواقع تفحيم مخالفة في محافظة صبيا

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، أنّ فرقها الميدانية في محافظة صبيا بمنطقة جازان تمكّنت من ضبط عددٍ من المواقع المخالفة للتفحيم في خبت الفلق، بالتعاون مع شرطة المحافظة.

وقال بيان صادر عن الوزارة، اطلعت عليه «عاجل»: إنَّ الفرق المكونة من فرع منطقة جازان، ومكتب صبيا، وبلدية صبيا، وشرطة صبيا، وحراسات الغابات، تمكَّنت من إتلاف المدافن ومصادرة حوالي 200 كيس فحم في هذه المواقع، وذلك في إطار جهود الوزارة في تكثيف الرقابة من خلال الحملات التفتيشية المشتركة.

ودعت الوزارة، المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تضرّ بالبيئة النباتية أو المساس بطبيعتها لاسيما مواقع الاحتطاب والتفحيم.