المالكي: التحالف قصف موقعًا عسكريًا في ذمار لتحييد القدرات الحوثية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن ميناء الحديدة ما زال هو النقطة التي تحصل منها الميليشيات على الأسلحة.
وأضاف المالكي، أن قوات التحالف قصفت موقعًا عسكريًا في محافظة ذمار لتحييد القدرات الحوثية، مشيرًا إلى أن الهدف الذي تم قصفه هدف مشروع.
وأكَّد متحدث التحالف، اتخاذ كل الإجراءات لتحييد المدنيين أثناء استهداف الموقع العسكري في ذمار.
وأشار إلى أن الموقع الذي قصفه التحالف في ذمار «هدف عسكري»، وليس سجنًا كما ادعت الميليشيات، وأكد أن تطوير أسلحتها يُثبت وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف أن الميليشيا الحوثية تغيَّر رواياتها؛ بشأن الموقع العسكري المستهدف في ذمار؛ حيث تحاول المتاجرة بأرواح الشعب اليمني.
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