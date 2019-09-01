«هيئة المواصفات»: علامة الجودة إلزامية على منتجات الأسمنت اعتبارًا من 10 محرَّم

شدَّدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الأحد، على مصنّعي وموردي الأسمنت، الالتزام بعلامة الجودة على تلك المنتجات؛ اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت الهيئة: تذكير للمصنعين والموردين.. علامة الجودة ستكون إلزامية على منتجات الأسمنت البورتلاندي، والأسمنت الأبيض والخرسانة الجاهزة، اعتبارًا من 10 محرَّم 1441 هـ الموافق 9 سبتمبر 2019م.

وأوضحت الهيئة، أن رسالتها تقوم على الارتقاء بمواصفات وجودة المنتجات والخدمات لتعزيز حماية المستهلك، والتنافسية للاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن الرؤية المستقبلية للجودة 2020 تهدف إلى أن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها، معيارًا عالميًا للجودة والإتقان.

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وفي سياق منفصل، نشرت الهيئة 18 رسالة توعوية من شأنها ضمان سلامة أطفال المدارس. وتضمّنت الرسائل إرشادات وقائية ومتطلبات فنية تراعي المواصفات القياسية السعودية للمنتجات وتعليمات لتنمية سلوك وثقافة الفرد، جسدتها الهيئة في شخصية «سليم في المدرسة». وأكَّدت الهيئة أنه يجب ألا يتجاوز وزن الحقيبة المدرسية 10% من وزن الطفل، وأن تكون أقلام التلوين خالية من أي مواد سامة أو ضارة. ونبَّهت الهيئة في رسائلها التوعوية التي أطلقتها، أنه يُفضل غسل ملابس الأطفال قبل استخدامها، وذلك لإزالة بقايا الأصباغ والمواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع.

وكإجراء وقائي، نصحت الهيئة الطلبة بعدم وضع أقلام الرصاص في الفم، وفيما يخص ركوب الحافلات قالت: يجب أن ينتظر الطالب أو الطالبة في مكان آمن وبعيد عن الشارع، وعدم الاندفاع لركوب الحافلة قبل توقفها تمامًا، وكذلك عدم الانشغال باللعب أثناء انتظار الحافلة؛ حتى لا يتعرض الطالب والطالبة للخطر.

وشملت الإرشادات داخل الحافلة، التأكيد على عدم إخراج الطالب أو الطالبة يده أو رأسه من النافذة، وربط حزام الأمان، وتفادي وضع الحقائب في الممرات. وتضمنت إرشادات السلامة أيضًا، عدم المبادرة بالنزول حتى تتوقف الحافلة، ومغادرة الحافلة بهدوء، وتجنب التزاحم، وعند عبور الشارع يجب الانتظار حتى تغادر الحافلة؛ للتأكُّد من خلو الشارع، ومن ثمَّ البدء بالعبور.