أمير الجوف: «الأوامر الملكية» تواكب رؤية 2030 لتحقيق رغد العيش

أكّد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أنَّ الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جاءت لتواكب تحقيق رؤية المملكة 2030، لينعم أبناء المملكة بحياة كريمة تضمن لهم رغد العيش.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية: إنّ هذه الأوامر جاءت أيضًا لمواكبة التقدُّم الذي تتسابق له الدول والاستثمار الصحيح في مجال الذكاء الاصطناعي لِمَا يمتلكه أبناء هذا الوطن من إمكانات تحتاج إلى تنميتها تحت مظلة المركز الوطني للذكاء الاصطناعي ومكتب إدارة البيانات الوطنية وارتباطهما بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ حيث حقق الطلبة السعوديون مراحل متقدمة في هذا المجال وصلوا من خلالها لمراكز عليا في المنافسات الدولية.

وشدّد الأمير فيصل على أنّ الأمر الملكي بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية دليل على اهتمام القيادة الرشيدة بالسعي للاستثمار في هذا القطاع التنموي المهم الذي يحقّق للمملكة مكانة عالية في مصاف الدول المصنعة بأيادٍ سعودية تساعد في نهوض هذا البلد المعطاء وفق رؤية المملكة 2030 من خلال الاستثمار في أبناء الوطن وبنائه.

وأوضح أنّ هذه الأوامر في مجملها وما تضمنته من فصل وإنشاء وزارات وهيئات تأتي لتطوير كل ما من شأنه تحقيق الازدهار في جميع قطاعات الحكومة بما يعود بالنفع ويوفر الحياة الكريمة لأبناء الوطن، وهو ما يسعى لإتمامه خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.