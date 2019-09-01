بدء تجهيز موقع المتنزه البري على مساحة 6 ملايين متر مربع بالشرقية

بدأت أمانة المنطقة الشرقية، الاستعداد والتجهيز لموقع المنتزه البري الذي خُصِّص لإقامة المخيمات في موسم الشتاء والربيع من كل عام، وفقًا لتوجيهات أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ومتابعة نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بتوفير جميع سبل الراحة للمواطنين والمقيمين في مثل هذه المواسم والتي يحرصون فيها للتنزه في الأماكن البرية، وتقديم الخدمات البلدية لهم.

وأوصى أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بحسب وكالة الأنباء السعودية، بلدية غرب الدمام والإدارات المعنية بالأمانة ببدء تجهيز الموقع بأسرع وقت ممكن، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشمولية الخدمات داخل هذا المتنزه، وتخفيض تكلفة التأمين على المخيم من 3000 ريال إلى 1000 ريال، وذلك لتخفيف العبء المادي على المتنزهين، إضافة إلى مبلغ 1500 ريال نظير الخدمات البلدية التي تقدم داخل المتنزه البري، مع التقيُّد بالأنظمة والاشتراطات المتعلقة أنظمة التخييم في المتنزه، مؤكّدًا أنّ لائحة الغرامات ستطبق بحق المخالفين.

وأوضح الجبير أنّ المسافة بين المواقع داخل المخيم 40 مترًا بدلًا من 20 مترًا؛ لإعطاء خصوصية للمخيمات داخل المتنزه، كما تمّت زيادة مساحة المخيم الواحد إلى 3000 متر مربع بدلًا من 1500 متر مربع سابقًا، مشيرًا إلى أنّ المتنزه سيشهد إقامة فعاليات وأنشطة متنوعة داخل المساحة المخصصة للتنزُّه، وكذلك يتوفّر في موقع المتنزه مواقع مؤقتة لبعض الجهات المعنية ذات العلاقة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي بالأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان: إنَّ الموقع الذي خصّصته الأمانة يقع على مساحة ستة ملايين متر مربع، مشيرًا إلى أنّه يجري حاليًّا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشمولية الخدمات داخل المنتزه، لافتًا إلى أنَّ الموقع يبعد عن مدينه الدمام 20 كيلو مترًا، ويقع تحديدًا على الطريق الرابط بين طريق الدمام الرياض السريع وطريق المطار، مفيدًا بأنَّ الأمانة ستتيح للمواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على موقع خاص للتخييم، التقديم عبر رابط إلكتروني ستعلن عنه فور الانتهاء من اكتمال التجهيزات.