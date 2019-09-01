نفَّذت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في وكالة المشاريع (الإدارة العامة للصيانة والتشغيل)، برنامجًا لصيانة الشوارع والطرق الداخلية.
وأنجزت الأمانة عددًا من مشاريع السفلتة والكشط، وإعادة السفلتة والتأهيل؛ حيث يهدف برنامج الصيانة إلى رفع كفاءة الطرق ودعمها بمهدئات السرعة ومحددات المسارات، وتحسين السلامة المرورية بالشوارع الرئيسية، وشوارع الأحياء، والشوارع ذات الكثافة العالية؛ لتعزيز مرونة التدفق المروري بالشبكة.
وأوضحت أمانة المحافظة، أن البرنامج شمل أعمال السفلتة وكشط الطبقة الأسفلتية، ومعالجة التشققات والزحف والحفر وغيرها، وذلك في أكثر من تسعة مواقع بالطائف، منها طريق وادي وج، وشارع السلامة، وشارع القمرية، وطريق الجيش، وطريق السيل، وطريق المطار، وشارع خالد بن الوليد.
وبيَّنت الأمانة، أن وكالة المشاريع ستعيد سفلتة أكثر من 395 مترًا مربعًا من شوارع الطائف، وذلك ضمن الفترة المقبلة حسب خطة العمل، التي تراعي أوقات الذروة وأولوية العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أمانة الطائف تنفّذ برنامجًا للكشط والسفلتة بـ9 شوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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