الاستئناف تؤيّد رفض دعوى ولي أمر طالب بنقل طفلتيه لـ«تعليم جدة»

أيَّدت محكمة الاستئناف، حكمًا صادرًا برفض دعوى ولي أمر طفلتين بنقلهما إلى إدارة التعليم بمحافظة جدة؛ بدلًا من إدارة التعليم بالمدينة المنورة.

وأكَّد نص الحكم، الذي نشره «ديوان المظالم» اليوم الأحد، واطلعت «عاجل» على نسخة منه، ثبوت أنّ ابنتي المدعي تسكنان في مقر والدتهما في جدة، ما يستوجب تسجيلهما في أقرب مدرسة لمقر السكن الخاص بهما، إعمالًا لما ورد في دليل القبول.

وتضمَّن الحكم عدم أحقية المدعي بطلب نقل ملفات ابنتيه إلى مدرسة بعيدة عن مقر سكنهما؛ إلا بعد ضمهما إلى حضانته، وفقًا لحكم قضائي نهائي؛ حيث تقتضي مصلحة الابنتين إبقاء الملفات في مدرستهما الحالية؛ لضمان انتظامهما في الدراسة، وعدم تأثرهما بالخلاف القائم بين الوالدين.

وكان المدعي، قد طالب بإلزام إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة، بإعادة ملفات ابنتيه إلى جدة، إلا أن المدعي عليها أجابت بإيضاح التعليمات المنظمة لمثل حالة المدعي، التي تضمّنها دليل القبول في الفصل الرابع والعشرين في الفقرة الثامنة منه، وقد جاء فيه أنّ الطالب يُسجَّل في أقرب مدرسة في نفس المقر الذي يسكن فيه، سواء كان مع الأب أو مع الأم، إلى أن يتمكَّن أحدهما من استخراج صك ولاية من المحكمة الشرعية تخوَّل له الحق بالمطالبة بنقله، وللمدرسة الحق في طلب ملفه من مدرسته السابقة.

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