30 دورية رسمية وسرية تؤمّن انطلاق العام الدراسي بالحدود الشمالية

نفَّذت إدارة مرور منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأحد، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد لطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي بالمنطقة، خطة تسهيل الحركة المرورية أثناء دخول وانصراف الطلبة، وذلك من خلال توزيع الدوريات في الشوارع الرئيسية والميادين، ومنع التجاوزات المرورية أثناء دخول وانصراف الطلاب والطالبات بالمنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير إدارة مرور المنطقة، العقيد مشبب القحطاني قوله، إنّه بناءً على توجيهات أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتوفير كل ما من شأنه خدمة أبناء المنطقة، فقد أعدت إدارة مرور المنطقة خطتها المتعلقة ببداية العام الدراسي الجديد، والمتمثلة في نزول ما يقرب 30 دورية بين رسمية وسرية توزّعت على الشوارع والطرق الرئيسية والمحاور المهمة؛ لتنظيم سير الحركة المرورية بالمدينة بشكل انسيابي، يضمن توفير الأمن المروري للطلاب والطالبات.

وأشار إلى تمركز بعض الدوريات بالقرب من أفرع الجامعة لتوفير تسهيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى وجود دوريات على مداخل المدينة لمنع الشاحنات أثناء دخول المدارس.