«تعليم المخواة» تُطلق 11 برنامجًا تدريبيًّا للتطوير المهني

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة، اليوم الأحد، إطلاق 11 برنامجًا تدريبيًّا للتطوير المهني التعليمي لقسم التربية الخاصة، ضمن مبادرة الوزارة لمشروع تطوير التربية الخاصة 2019، وانطلاقًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقالت الإدارة، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية، إنّ البرامج تُطلَق بعد غدٍ الثلاثاء، وتستهدف معلمي ومعلمات، وقائدي وقائدات، ومرشدي ومرشدات مدارس التربية الخاصة، والمعلمين والمعلمات المساندين في برامج التربية الخاصة، وأولياء الأمور، وممثلين من المجتمع والجهات الحكومية ذات العلاقة، إذ يبلغ مجموع المستهدفين في البرامج 275 متدربًا.

واستقبلت مدارس التعليم العام في المملكة، صباح اليوم الأحد، أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، عادوا إلى مقاعدهم بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية، وسط منظومة خدمات دراسية متكاملة أعدّتها وزارة التعليم.

وحقَّقت وزارة التعليم وقتًا قياسيًّا في إنجاز طباعة وترحيل 147 مليون كتاب مدرسي لمدارس المملكة والمدارس في الخارج للتعليم العام وأنظمة التعليم الأخرى بنسبة 100% للطباعة والترحيل، بعد خضوعها للتدقيق والمراجعة، وفق إجراءات تضمَّنت المراجعة العلمية والتربوية للكتب، وتعزيز الربط برؤية 2030 ومضامينها والمشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة، والتدقيق اللغوي، إضافةً إلى مراجعة وتعديل الصور والرسومات، والمراجعة والاعتماد من عدة لجان، وتوزيعها على المدارس قبل وصول الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.