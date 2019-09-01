بالفيديو والصور.. أمير الجوف يطمئن على سير بداية العام الدراسي

اطمأن أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، على سير بداية العام الدراسي الجديد 1441 هـ، وذلك خلال زيارته لمدرسة «قرطبة» الابتدائية بمدينة سكاكا.

وكان في استقبال أمير المنطقة، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، ومساعدوه ومدير المدرسة سليمان بن فهد العلي.

وفي بداية الزيارة، قام أمير المنطقة بقصّ شريط الافتتاح معلنًا عن انطلاقة الدراسة في مدارس الطفولة المبكرة، مستمعًا من مدير التعليم عن الاستعدادات التي قامت بها الإدارة، وتهيئة مدارس المنطقة لاستقبال الطلاب والطالبات، كما شاهد نماذج من مناهج وطرق الدراسة في مدارس الطفولة المبكرة.

وأوضح مدير عام تعليم الجوف، أنَّ «عدد مدارس الطفولة المبكرة في المنطقة بلغ 31 مدرسة، يستفيد منها نحو ألف طالب وطالبة، تهدف بشكل أساسي إلى رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال، وردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، وتجويد عمليات التعليم».

وأعرب أمير المنطقة، عن شكره لمدير عام التعليم، والعاملين في السلك التعليمي بالمنطقة على ما يقومون به من جهود ملموسة لتهيئة المدارس للطلاب والطالبات وتوفير سبل الراحة لهم داخل الفصول الدراسية، داعيًا الطلبة والطالبات، إلى الجد والاجتهاد والتنافس نحو التميز والابداع في التحصيل العلمي؛ ليسهموا في بناء وتنمية هذا الوطن الغالي.