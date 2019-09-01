سجون «الباحة» تنظم احتفالية لأبناء الموقوفين بمناسبة العام الدراسي الجديد

نظَّمت إدارة السجون بمنطقة الباحة، فعاليات «اليوم العائلي للسجناء وأبنائهم» بمناسبة العام الدراسي الجديد، بحضور مدير سجون المنطقة العميد معيض بن أحمد القحطاني، بمقر إدارة السجن العام بالباحة.

وبدأ الحفل الخطابي، أمس السبت، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير سجون منطقة الباحة العميد القحطاني، كلمة رحَّب فيها بالضيوف، مشيرًا إلى أنَّ «المملكة بفضل الله ثم بفضل الدعم غير المحدود من قِبل قيادة هذه البلاد، جعلت من السجون موطن إصلاح وتأهيل للنزلاء».

واستعرض القحطاني، البرامج والأنشطة التي اعتمدتها المديرية العامة للسجون لتأهيل النزلاء بما يعود بالنفع على النزيل وأسرته، كما هنأ النزلاء وذويهم بمناسبة العام الهجري الجديد 1441 هـ، وحثّهم على الاجتهاد، واغتنام الفرص السانحة، التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لجميع فئات المجتمع السعودي.

وعقب ذلك بدأت المسابقات الترفيهية والثقافية التي شارك بها النزلاء مع أبنائهم، وفي ختام الفعاليات، كرّم مدير سجون منطقة الباحة المشاركين والرعاة لهذا اليوم العائلي، كما تمَّ توزيع الهدايا والحقائب والمستلزمات المدرسية على أبناء وبنات النزلاء.