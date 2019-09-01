محاضرات تدريبية في الأداء ونشر ثقافة القياس

أطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» محاضرات تدريبية موجهة لمنسوبي إمارات المناطق في المملكة، بعنوان «محاضرة الأداء». وتهدف المحاضرة التي تستمر لمدة أربع ساعات إلى تعريف الموظفين بالطرق المثلى لاستخدام المؤشرات في الأعمال والمهام سواءً كانت على المستوى المهني أو المستوى الشخصي، وكيفية قيامهم بتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية، وإيضاح دور الخارطة الإستراتيجية في تطوير تلك المؤشرات، بما يكفل تحقيق الخطط التي يستهدفها الموظفون في أعمالهم ومنجزاتهم. وأوضح متحدث المركز عادل أبوحيمد، أن المحاضرة تهدف إلى نشر ثقافة قياس الأداء، وتعزيز مفهوم التخطيط الإستراتيجي، وإكساب الموظفين المهارات اللازمة في تطوير المؤشرات من خلال التعرف على أفضل النماذج المستخدمة. ويأتي إطلاق المحاضرات تزامناً مع بدء مركز «أداء» برنامجه التدريبي الذي يستهدف موظفي الأجهزة العامة انطلاقاً من مهام المركز المتمثلة بتمكين الجهات الحكومية ومنسوبيها، وتعزيز قدراتهم في مجال إدارة الأداء وقياسه. من جانبها، أكدت مديرة إدارة التمكين بمركز أداء، وضحاء الصويان، أن البرنامج سيقدم عدداً من الدورات التدريبية في الإدارة الإستراتيجية ومؤشرات الأداء، بهدف تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات في هذا المجال، كما سيمنح المركز شهادات اجتياز الدورات للمتدربين.



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