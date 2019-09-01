السعودية اليوم / مصرع سبعة أشخاص في تحطم مروحية إسعاف في الفلبين



مانيلا 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

لقي سبعة أشخاص مصرعهم في تحطم مروحية إسعاف في منتجع قرب العاصمة الفلبينية اليوم؛ مما تسبّب بحريق كبير أدى إلى هروب سكان محليين.

وأوضحت سلطات الطيران الفلبينية أنه تم العثور على سبع جثث في الحطام وهم من كانوا في المروحية في مدينة كالامبا، مضيفةً أنّ شخصين أصيبا في الحادث وتم نقلهما إلى المستشفى.

وقالت إنّ ستة ركاب وطيارين كانوا في الطائرة حين اختفت من شاشات الرادار على بعد 25 ميلاً بحرياً من العاصمة مانيلا.

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17:36ت م

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